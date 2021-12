RS terá predomínio de sol e tarde quente neste Natal

publicidade

O sol predomina no Rio Grande do Sul no dia de Natal. Nuvens aparecem em algumas regiões como o Litoral Norte, o Sul gaúcho e fronteira com o Uruguai, mas na maior parte do Estado são esperados amplos períodos de céu claro.

Há uma pequena chance de instabilidade na Campanha e no Sul gaúcho no sábado, mas muito isolada. O tempo seco e aberto traz frio para a época do ano na área dos Aparados na madrugada. Na maioria esmagadora dos municípios, porém, o dia tem um amanhecer ameno e calor à tarde, mais intenso na Metade Oeste.

As mínimas rondam os 6ºC em São José dos Ausentes e os 15ºC em Bagé. As máximas, por sua vez, podem chegar a 34ºC em Uruguaiana e 35ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 17°C e 30°C. No Litoral Norte, as marcas se alternam entre 17 ºC e 27ºC.