RS terá segunda-feira com máximas amenas e predomínio de sol

publicidade

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Nuvens são esperadas na maioria das regiões, mas serão poucas. No Oeste, inclusive, ocorrem momentos com céu claro. No Médio Uruguai, na divisa com Santa Catarina, não se descarta instabilidade isolada.

Massa de ar frio traz amanhecer de temperatura baixa para o Sul e o Leste gaúcho que vão ter um dia muito agradável para esta época do ano. No Oeste, no Noroeste e mais ao Norte do Estado, porém, a influência do ar frio não chega e as mínimas não caem tanto. As máximas sobem mais com calor no período da tarde.

As mínimas rondam os 9ºC em Bagé e os 11ºC em Caxias do Sul. As máximas, por sua vez, podem chegar a 28ºC em Alegrete e a 31ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 13ºC e 25ºC.

Uma grande massa de ar frio de trajetória oceânica vai trazer uma semana incomum para o mês de novembro no Rio Grande do Sul e derrubar a temperatura em grande parte do Sudeste do Brasil. As marcas nos termômetros podem ficar muito abaixo da média do que é normal para esta época do ano por vários dias seguidos.

A passagem de uma frente fria associada a um ciclone extratropical já derrubou a temperatura durante o sábado, com ocorrência de chuva e vento em diversas regiões. O ar mais frio que ingressou trouxe mínimas no começo do domingo de 8,7ºC em Bagé, 10,5ºC em Canguçu, 11,1ºC em Canela, 11,4ºC em Dom Pedrito, 11,7ºC em Encruzilhada do Sul, 12,2ºC em Quaraí e Caxias do Sul, e 13ºC em Rio Grande.