RS terá segunda-feira com temperaturas ainda frias para época do ano

A segunda-feira começa com muitas nuvens ainda em parte do Rio Grande do Sul e pode ter chuva leve ou garoa em poucos pontos do Leste e, especialmente, do Sul. A nebulosidade diminui no decorrer do dia e o sol aparece em todas as regiões do estado.

Os próximos dias terão marcas mais amenas, mas nesta segunda ar pouco mais quente atua no território gaúcho e traz um dia típico de setembro. O amanhecer será mais frio, mas, com a presença do sol acompanhado de nuvens aquece rapidamente, aquece rapidamente e a tarde será agradável com maior aquecimento no Oeste e no Noroeste.

As mínimas rondam os 9ºC em São José dos Ausentes e os 12ºC em Bagé. As máximas, por sua vez, podem chegar a 24ºC em Uruguaiana e 26ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 14ºC e 24ºC.

O primeiro fim de semana da primavera teve cara de inverno no RS, com noites muito frias para esta época do ano e tardes amenas, embora tenha aquecido mais no domingo. Efeito da forte massa de ar frio que ingressou no último dia do inverno e trouxe uma histórica nevada com acumulação no Planalto Sul Catarinense nas primeiras horas da nova estação.

O sábado amanheceu com mínimas de -2,8ºC em São José dos Ausentes e -2,2ºC em Vacaria. Na Grande Porto Alegre, Novo Hamburgo anotou mínima de 4,9ºC. Em Santa Catarina, a temperatura desceu a -5,9ºC.

A semana que começa terá instabilidade irregular no Rio Grande do Sul, mais ampla na segunda metade, quando deve chover com maiores acumulados. A baixa pressão que provoca instabilidade neste início de semana traz ar frio que vai se manter durante toda a semana.