RS terá sol entre nuvens nesta terça-feira

publicidade

O sol aparece com nuvens em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira, com período de céu claro no começo do dia. Mais nuvens são esperadas no Sul gaúcho e em áreas do Norte do Estado, perto da divisa com Santa Catarina.

Conforme a MetSul, o amanhecer será frio ou ameno, conforme a localidade, e a temperatura sobe rapidamente durante a manhã, dando lugar a uma tarde bastante agradável, com maior aquecimento, outra vez, no Oeste e no Noroeste gaúcho.

Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 13ºC e 24ºC.

Mínimas e máximas no RS nesta terça

Erechim 11°C / 25°C

Vacaria 9ºC / 22°C

Alegrete 10ºC / 24°C

Caxias do Sul 12°C / 22°C

Torres 13°C / 22°C