RS terá terça-feira gelada com mínimas negativas

O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta terça-feira sob uma massa de ar seco, frio e de alta pressão atmosférica. Amplos períodos de céu claro são previstos para a maioria das regiões. Com o tempo aberto e o vento fraco a calmo, a temperatura vai cair mais acentuadamente na madrugada e o amanhecer será muito frio e com geada em diversas regiões gaúchas, notadamente em municípios da Metade Norte.

A temperatura se eleva rapidamente com o sol durante a manhã e a tarde será muito confortável. O vento perde força com o afastamento do ciclone e será calmo a fraco, exceto na orla.

As mínimas rondam os -2°C em Vacaria e os -3ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 21ºC em Pelotas e 22ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 9ºC e 20ºC.

Ciclone extratropical se afasta e o frio seco sem ventania será a marca a partir desta terça. A previsão da MetSul indica que o sistema responsável pelo vento do domingo e segunda vai se distanciar do continente, reduzindo substancialmente o vento e permitindo um resfriamento mais acentuado no período noturno.

O Rio Grande do Sul teve o segundo dia consecutivo com rajadas em razão do ciclone no oceano. As rajadas mais fortes, como previsto, se concentraram no Leste do Estado, o que inclui a região das lagoas, Porto Alegre e a faixa costeira. Porto Alegre teve rajadas de até 60 km/h no começo da tarde. No Litoral Norte, o vento forte derrubou estátua de uma loja. Em Rio Grande, por sua vez, o porto seguia fechado devido ao vento e em razão da agitação marítima.