Sábado de vacinação contra a pólio e orientações sobre saúde da mulher em Porto Alegre

Uma tenda no Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre, disponibiliza vacinação contra a poliomielite para crianças de um a cinco anos incompletos e orientações de saúde da mulher, neste sábado, até as 15h. Em 108 unidades de saúde e Ambulatório Trans (Centro de Saúde Santa Marta, no Centro), a ação vai até as 17h. A ação, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), visa ampliar a cobertura vacinal contra a pólio e chamar atenção para o Outubro Rosa, que trata da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

Aproveitando o passeio de bicicleta que fazia com a família, Fernanda Krüger parou na tenda para que a filha Raquel, três anos e meio, tomasse as gotinhas. Resistente e com os olhos claros rasos d’água pelo choro, a menina de cachos dourados, após um tempo, conseguiu se imunizar. “É muito importante, ainda mais agora, que esse movimento antivacina está crescendo, e as doenças podendo voltar, temos que estar atentos e divulgar bastante”, disse a mãe. Outras crianças também compareceram com seus responsáveis na tenda, umas mais dispostas, outras mais chorosas, mas todos com pais cientes da relevância do serviço. Como Augusto Garras, que levou o filho Pedro, de 4 anos. “Não podemos deixar a pólio voltar”, afirmou.

A diretora de Atenção Primária da SMS, Caroline Schirmer, revelou preocupação com a baixa cobertura da vacinação na cidade. “Até a última sexta-feira, Porto Alegre estava com 42% das 66 mil crianças na faixa etária correspondente com a dose contra a pólio. Não queremos o retorno de uma doença que estava erradicada desde 1989”, lembrou. A campanha de vacinação foi estendida até 22 de outubro, disponível na Capital em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira.

Saúde da mulher

São oferecidas neste sábado orientações de prevenção do câncer de mama e de doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Das 9h às 17h, as 108 unidades de saúde e o Ambulatório Trans oferecem coletas de citopatológico para identificar o câncer de colo uterino, com solicitação de mamografia em casos indicados, encaminhamento para colocação de dispositivos intrauterinos, acompanhamento para diabetes e hipertensão arterial. Também são oferecidos testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (HIV, sífilis e hepatites B e C) e práticas integrativas e complementares, como auriculoterapia e reiki.

Na tenda na Redenção, equipes multiprofissionais trabalham na prevenção e aconselhamentos à saúde da mulher, além da oferta de vacinação contra a poliomielite. A programação conta com apoio do Instituto da Mama do RS (Imama) e Instituto Camaleão.