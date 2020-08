Sábado será de sol no Rio Grande do Sul

publicidade

O sol predomina mais uma vez em quase todo o Estado neste sábado. Em áreas do Sul e do Leste deve haver formação de nebulosidade e nevoeiro ao longo do dia. No Litoral, pode haver neblina ao logo de todo o dia.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a atmosfera seca e a umidade baixa deixam as mínimas frias nos campos de cima da serra. Deve haver geada nessas regiões. Na maioria do Estado, o dia deve ser agradável.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital deve ser de 12°C, e a máxima de 22°C.

Mínimas e máximas no RS

São José dos Ausentes -1°C / 21°C

Santa Rosa 10°C / 28°C

Caxias do SUl 7°C / 24°C

Capão da Canoa 14°C / 19°C

Cruz Alta 10°C / 27°C

Uruguaiana 17°C / 29°C