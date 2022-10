Sábado será nublado e com temperatura amena no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul terá um sábado nublado. O sol chega a aparecer acompanhado de nuvens em diferentes pontos do Estado, entretanto, a maioria das regiões terá momentos de céu encoberto. Conforme a MetSul, o tempo vai se instabilizar gradualmente e, especialmente da tarde para a noite, chove e garoa em diversos municípios.

A chuva inicialmente atinge pontos da Metade Norte e depois avança em direção ao Centro, ao Sul e ao Leste gaúcho. Na maioria das localidades, os acumulados serão baixos.

Com mais presença de nuvens, o dia será ameno. As mínimas não caem tanto, e as máximas não sobem muito devido à cobertura de nebulosidade. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 14ºC e 21ºC.

Mínimas e máximas no RS neste sábado

Erechim 12°C / 23°C

Vacaria 10ºC / 18°C

Caxias do Sul 9°C / 20ºC

Torres 15ºC / 20°C

Uruguaiana 13ºC / 26ºC