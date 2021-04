São Paulo antecipa entrega de 600 mil doses da Coronavac para sexta-feira

publicidade

O governo do Estado de São Paulo antecipou a entrega de 600 mil doses da vacina Coronavac para a próxima sexta-feira. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) durante a coletiva de imprensa realizada no Instituto Butantan nesta quarta-feira.

Inicialmente, entrega desse lote estava prevista para o dia 3 de maio. "Graças ao trabalho em quatro turnos, 24h por dia, incluindo sábados, domingos e feriados, nessa sexta entregaremos mais 600 mil doses", comemorou o governador. Com isso, serão 42 milhões de doses fornecidas pelo Butantan ao país desde 17 de janeiro.

Ainda segundo o governo, essa nova remessa deve ajudar os estados que não possuem vacinas para dar a segunda dose do imunizante.

Mais uma grande notícia: o Butantan entrega mais 600 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 30/04. A entrega, antes prevista para 03/05, foi antecipada. Com isso, serão 42 milhões de doses fornecidas pelo Butantan ao país desde 17/01. — Instituto Butantan (@butantanoficial) April 28, 2021

Produção Butanvac

O Instituto Butantan também anunciou a fabricação de 1 milhão de doses da Butanvac mesmo sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para iniciar os testes do imunizante em humanos. Nesta terça, a agência negou o pedido do Butantan.

A produção de uma vacina Butanvac custa cerca de US$ 3 (quase R$ 17), praticamente um terço das duas doses (também uma vacina) da Coronavac. Feito em parceira com o laboratório chinês Sinovac, o imunizante custa US$ 10,30 (quase R$ 57) aos cofres públicos.