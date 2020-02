Sacada de prédio cai e atinge dois carros em Porto Alegre

publicidade

A sacada de um prédio residencial desabou na manhã desta quarta-feira na avenida Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, na zona Sul de Porto Alegre. A estrutura, de aproximadamente 10 metros, estava localizada no primeiro andar do prédio. Com a queda, dois carros que estavam estacionados foram atingidos e parcialmente danificados.

Bombeiros e Defesa Civil atenderam a ocorrência e, apesar da estrutura ser grande, ninguém ficou ferido.