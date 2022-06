Saiba onde se vacinar contra gripe e Covid-19 neste sábado em Porto Alegre

publicidade

A vacinação contra a gripe e Covid-19 segue neste sábado em Porto Alegre. A unidade de saúde Asa Branca e Clínica da Família Álvaro Difini oferecem vacinas para crianças e adultos. Já o Shopping João Pessoa, somente para adultos. O atendimento ocorre até as 16h. Neste domingo não haverá vacinação.

A primeira dose está disponível para crianças de cinco a 11 anos. A segunda dose de Coronavac e de Pfizer será oferecida a crianças vacinadas há 28 dias e oito semanas, respectivamente, nos mesmos locais.

A primeira dose também é oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais, enquanto a segunda dose está disponível para vacinados com AstraZeneca, Pfizer ou Janssen há oito semanas e Coronavac há 28 dias. Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

A terceira dose está disponível para idosos a partir de 60 anos e imunocomprometidos a partir de 18 anos vacinados com a segunda dose da Janssen há quatro meses. Com relação às demais vacinas, estão aptas todas as pessoas a partir de 18 anos vacinadas com a segunda dose há quatro meses, gestantes e puérperas de 12 a 17 anos com a segunda dose há quatro meses e imunocomprometidos a partir de 12 anos com a segunda dose há oito semanas.

Já a quarta dose está disponível para todos os imunocomprometidos a partir de 12 anos e idosos a partir de 60 anos vacinados com a terceira dose há quatro meses.

Mais de 714 mil pessoas estão com a segunda dose em atraso no Rio Grande do Sul, enquanto 2.791.390 não tomaram a dose de reforço. No total, 96,9% da população gaúcha acima de 18 anos recebeu a primeira dose ou dose única, já 91,9% está com o esquema vacinal primário completo. Em Porto Alegre, 1.236.202 (90,8%) das pessoas completaram o esquema vacinal, e 861.334 (76%) receberam a dose de reforço.

Gripe

Podem tomar a vacina da gripe pessoas acima de 55 anos, profissionais de saúde, crianças de seis meses a nove anos, gestantes e puérperas (que deram à luz há até 45 dias), povos indígenas, professores e demais trabalhadores de educação do ensino básico e superior, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade), caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, profissionais das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas.

Na próxima segunda-feira, todas as pessoas a partir dos seis anos de idade poderão buscar a imunização contra a gripe. nas 124 unidades de saúde disponibilizadas em Porto Alegre. Uma unidade móvel também estará no Largo Glenio Peres, no Centro Histórico de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Vacinação contra a gripe e Covid-19 para crianças e adultos:

Unidade de Saúde Asa Branca - Rua 25 de Outubro, 318 - Bairro Sarandi

Clínica da Família Álvaro Difini - R. Álvaro Difini, 520 - Restinga

Vacinação contra a gripe e Covid-19 apenas para adultos:

Shopping João Pessoa - avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha - 9h às 16h