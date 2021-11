Santa Cruz do Sul e Uruguaiana retomam nesta terça-feira vacinação contra a Covid-19

publicidade

Depois da interrupção no feriado nacional da Proclamação da República, cidades como Santa Cruz do Sul e Uruguaiana retomam, nesta terça-feira, a vacinação contra a Covid-19. Confira como está a situação em cada um dos municípios.

Santa Cruz do Sul

A imunização ocorre em 13 postos de saúde do município, no Centro Materno Infantil (Cemai) e no Sistema Integrado de Saúde do campus da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). A aplicação será em adolescentes com mais de 12 anos, junto com as doses de reforço e segundas doses de Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac.

Até o último sábado, o total de primeiras doses aplicadas no município foi de 108.278, o que equivale a 82,43% da população. Já o total de pessoas com esquema vacinal completo até o momento é de 92.024 pessoas, o que representa 70,05% da população. Além disso, ao todo, 9.761 moradores do município já tomaram a terceira dose.

Uruguaiana

A vacinação contra a Covid-19 retorna em todos os postos da cidade e na Barragem Sanchurí. A primeira dose da Pfizer e AstraZeneca será aplicada em adolescentes a partir dos 12 anos e aquelas com 18 anos ou mais. A segunda dose de AstraZeneca e Pfizer para quem tomou a primeira até 21 de setembro.

Já a CoronaVac conforme data estipulada pelo cartão (Posto Central). A dose de reforço está direcionada a pessoas com 60 anos ou mais com segunda dose aplicada até 6 de maio. O último boletim divulgado registrou nove internados na Santa Casa de Caridade, sendo três crianças. São 42 casos ativos e 208 em isolamento domiciliar. Índices inferiores à média pré-vacinação.