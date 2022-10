Saxofone e torta de chocolate marcam 59 anos de casamento de paciente internado em Porto Alegre

publicidade

O saxofonista chegou de mansinho na porta do quarto onde estava internado o paciente Rubem Scheffer, de 87 anos, no Hospital Moinhos de Vento. A melodia que saía do instrumento era a música "Como é grande o meu amor por você", de Roberto Carlos. Maria Scheffer, de 81 anos, foi surpreendida ao ouvir a canção. Levantou da cadeira que estava sentada e ficou ao lado do marido.

"Como é grande o meu amor por você": casal comemora 59 anos de casados com homenagem em hospital em Porto Alegre



A enfermeira Bruna Gonzatto levava em suas mãos, logo atrás da apresentação musical, uma pequena torta de chocolate. A ideia era celebrar as Bodas de Cereja - 59 anos de casados - de Rubem e Maria. “Gostamos muito da homenagem e esperamos que outras pessoas possam ter essa mesma oportunidade”, disse o senhor internado por broncopneumonia. “Fiquei muito surpresa com esse momento, já tínhamos recebido uma benção muito bonita da pastoral”, contou Maria.

O casal retribuiu a apresentação do instrumentista puxando a capela de Fascinação, da cantora Elis Regina. A equipe do hospital se juntou para ouvir e aplaudiu com emoção no final do dueto. “Foi emocionante! É gratificante poder proporcionar alegria aos nossos pacientes com um gesto tão simples. Situações como essa enchem o nosso coração de amor e de gratidão, e nos motivam a dar o nosso melhor em todas as situações”, contou a enfermeira Bruna. O paciente teve alta na última quinta-feira, dia 29.