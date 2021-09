Secretaria da Saúde realiza a distribuição de vacinas para os municípios

publicidade

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) realizou nesta quarta-feira a distribuição de 390 mil doses de vacina contra a Covid-19 às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs). Nesta remessa havia imunizantes da Pfizer (296 mil doses) e da Coronavac (94 mil vacinas). O lote do imunizante da Pfizer será destinado a adolescentes de 17 anos, para dose de reforço de idosos maiores de 70 anos e imunossuprimidos, e para os municípios que ainda não atingiram a faixa-etária de 18 anos da população em geral. Já as 94 mil doses da Coronavac são destinadas à segunda aplicação para quem precisa completar o esquema vacinal.

Os imunizantes da Pfizer e da Coronavac foram distribuídos às coordenadorias regionais via terrestre. As vacinas foram entregues a partir das 11h na Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos (Ceadi), na avenida Ipiranga, na zona Leste de Porto Alegre, para a 1ª CRS (Porto Alegre), 5ª (Caxias do Sul), e 18ª (Osório). A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre realizou a retirada dos imunizante à tarde. A 10ª CRS (Alegrete) retirou as suas doses na Ceadi excepcionalmente às 8h30min.

Veja Também

As demais coordenadorias receberam as cargas por veículos da SES nos seguintes municípios: Lajeado (doses da 16ª CRS); Tio Hugo (doses das 2ª, 6ª, 11ª e 15ª CRSs); Cruz Alta (doses das 9ª, 12ª, 14ª e 17ª CRSs); Pelotas (doses das 3ª e 7ª CRSs); e Santa Maria (doses da 4ª CRS). A 8ª e a 13ª coordenadorias receberam suas cargas pelo caminhão da Ceadi. Desde cedo, a movimentação de vans de Porto Alegre, no caso da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e das prefeituras do interior do Estado, foi tranquila na frente da sede da Ceadi na avenida Ipiranga, na zona Leste de Porto Alegre. Viaturas da Brigada Militar realizaram a segurança no local.

Já os servidores municipais da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), em Porto Alegre, receberam a nova remessa das vacinas da Pfizer e da Coronavac e doses de reforço - os imunizantes da Pfizer para primeira dose somaram 9.954 e da Coronavac, 7.630 imunizantes, serão utilizados para a segunda dose. A DVS recebeu ainda 30.780 doses de reforço. As vacinas foram colocadas na sala de imunização da DVS na avenida Padre Cacique, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Em uma ação rápida, os funcionários receberam as vacinas e trataram de realizar o armazenamento. Os imunizantes foram retirados na sede da Ceadi, na avenida Ipiranga, e transportado de van para a sede da DVS.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, cerca de 75 mil doses serão distribuídas para a dose de reforço de idosos de 70 anos ou mais. Para o idoso estar apto para receber a dose de reforço, é preciso que ele esteja com o esquema vacinal completo (recebido a segunda dose ou dose única) há, no mínimo, seis meses. Já para as pessoas com neoplasias, doenças renais crônicas, transplantados e com outras doenças crônicas que baixam a imunidade, a quantidade a ser distribuída será de aproximadamente 50 mil doses.

Quem está apto a receber a dose de reforço são aqueles que terminaram o esquema vacinal (receberam a segunda dose ou dose única) em, no mínimo, 28 dias. No caso dos adolescentes, segundo a SES, foram distribuídas vacinas para cerca de 50% da população de 17 anos em todo o Rio Grande do Sul, ou seja, cerca de 76 mil doses.