Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia divulga balanço de 2020

Em coletiva de imprensa virtual, transmitida em sua página no Facebook, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) divulgou na manhã desta quarta-feira, o balanço das ações da Sict em 2020. Na apresentação feita pelo secretário Luis Lamb, foram abordados os trabalhos da pasta em projetos e parcerias para incluir a inovação no centro da estratégia de desenvolvimento e de apoio à evolução da matriz econômica do Rio Grande do Sul.

Entre os principais pontos apresentados ganharam destaque o desenvolvimento do programa Inova RS, os resultados do investimento de R$ 5,6 milhões do edital Techfuturo e o projeto da Lei Gaúcha de Inovação, enviado à Assembleia Legislativa, em novembro de 2020.

O secretário de Inovação Ciência e tecnologia, Luis Lamb, ressaltou a importância dos projetos da Sict para que o RS seja referência em inovação como estratégia de desenvolvimento. “Com o Inova RS, que é um programa amplo que visa incluir o Estado no mapa global da inovação, tivemos resultados na construção de projetos inovadores em mais de 180 municípios de oito regiões representativas do Estado. Já com o Techfuturo, desenvolvemos ações e parcerias que promovam a aproximação de empresas do RS às tecnologias portadoras do futuro”, destacou o secretário.

Ao falar do projeto da Lei Gaúcha de Inovação, que estabelece medidas de incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação, Luis Lamb disse: “esperamos que tenhamos a aprovação da a lei vai garantir o exercício das atividades econômicas nas áreas de inovação, ciência e tecnologia”.

Ele destacou também, que durante o ano de 2020 a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) realizou iniciativas voltadas ao combate da pandemia, como a coordenação do Comitê Científico e do Comitê de Dados, ambos responsáveis pelo suporte técnico do Gabinete de Crise do Estado.

Durante ainda a apresentação do balanço da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia em 2020, Luis Lamb fez uma retrospectiva dos lançamentos de outros programas desenvolvidos pela Sict, entre eles, Educar para Inovar, Observatório da Inovação, Produtos Premium, Parcerias Estratégicas, Conecta RS, Game RS e Startup Lab.

“Todos os programas da Sict visam colocar inovação no centro da estratégia do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Em 2021 teremos edital de apoio a novos projetos de inovação que desenvolvam estratégias para o desenvolvimento das nossas cadeias econômicas”, revelou.