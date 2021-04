Secretaria de Saúde inicia distribuição de medicamentos do kit intubação no RS

publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde e o Exército iniciaram na manhã desta terça-feira em Nova Santa Rita a distribuição de quase 124 mil medicamentos que fazem parte do kit intubação. Os fármacos serão destinados a 62 hospitais em 47 cidades do Rio Grande do Sul.

São bloqueadores neuromusculares, relaxantes musculares e sedativos utilizados no procedimento de intubação em pacientes com dificuldades respiratórias e foram enviados pelo Ministério da Saúde a partir de uma doação da Vale S.A. Os medicamentos chegaram ao Estado no último sábado e foram armazenados no 3º Batalhão de Suprimento, em Nova Santa Rita.

Veja Também

O lote é formado por fentanila (1.910 ampolas), propofol (22.620 ampolas), midazolam (77.850 ampolas) e besilato de cisatracúrio (21.450 ampolas), totalizando 123.830 unidades. A quantidade será suficiente para manter os estoques de fentanila de 11 hospitais para até um dia; de propofol de 42 hospitais para até seis dias; de midazolam de 45 hospitais para até dois dias; e de cisatracúrio de 32 hospitais para até sete dias.

Doze rotas

Em dois dias, os militares vão percorrer 12 rotas o que compreende mais de oito mil quilômetros. O tenente-coronel Maurício Gröhs, do 3º Grupamento Logístico, coordenador da operação, disse que a entrega dos medicamentos nos hospitais do Rio Grande do Sul é a maior feita pelo Exército. "A nossa missão é levar esperança onde há medo", ressaltou. A primeira etapa da operação começou a ser desenvolvida pelo 3º Grupamento Logístico de Porto Alegre com a entrega dos remédios nos hospitais de Porto Alegre, da Região Metropolitana e do Interior do Estado.

A primeira entrega do Exército foi feita no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Além disso, o 3º Batalhão Logístico levou os medicamentos para mais seis hospitais de Porto Alegre - Vila Nova, Hospital da Brigada Militar, Restinga e Extremo Sul, Instituto de Cardiologia, Beneficência Portuguesa e São Lucas da PUCRS. No Hospital Nossa Senhora Conceição, o médico Rafael Ribeiro, gerente de internação do hospital, recebeu os medicamentos. Os militares realizaram a entrega a instituição de saúde de 4.010 ampolas de propofol. Segundo Ribeiro, o remédio é muito importante porque serve para sedar os pacientes que necessitam de ventilação mecânica. "Os pacientes da Covid-19 internados na UTI e na emergência praticamente todos estão em ventilação mecânica e essa medicação é muito importante para manter a terapêutica dos pacientes", acrescentou. Ele elogiou a parceria da saúde com o Exército na logística de distribuição dos medicamentos.

A diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada, Lisiane Fagundes, explicou que são utilizadas as informações mais recentes possíveis nos cálculos que definem quanto cada hospital irá receber. A responsabilidade pela compra dos medicamentos é das instituições de saúde, não fazendo parte da rotina da Assistência Farmacêutica do Estado. No entanto, frente à dificuldade de aquisição no país e ao aumento da demanda desde o ano passado, o governo do Estado e o Ministério da Saúde se articularam para comprá-los excepcionalmente e distribuí-los aos hospitais com estoques críticos e que prestam atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Já foram entregues aos hospitais gaúchos mais de 500 mil unidades de medicamentos, adquiridos pelo Ministério da Saúde e pelo governo do Estado desde o início da pandemia.

*Com informações do repórter Cláudio Isaías