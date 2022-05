Secretarias e líderes comunitários fazem ação conjunta contra a dengue em Porto Alegre

publicidade

Uma grande mobilização contra a dengue foi realizada na manhã desta terça-feira, no bairro Cristal, em Porto Alegre. Representantes de pelo menos três secretarias, três departamentos, uma fundação da Capital e cerca de dez líderes comunitários, se uniram para o combate ao Aedes aegypti, entregando panfletos, conversando com os moradores e eliminando focos do mosquito transmissor da doença. A ação foi realizada após denúncias de descarte irregular de resíduos próximo a uma escola na comunidade da Vila Arapeí, e o registro de muitas contaminações pela dengue no entorno.

Participaram as secretarias de Segurança (SMSEG), de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV), de Saúde (SMS), departamentos Municipal de Água e Esgotos (DMAE), de Limpeza Urbana (DMLU), de Habitação (DEMHAB) e a Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC). Uma comitiva da Secretaria da Governança Solidária e Orçamento Participativo (SEMGOP) de São Luís, no Maranhão, em visita a Porto Alegre, também acompanhou a comitiva.

“É de extrema importância que a própria comunidade está participando. Conseguimos unir vários departamentos e secretarias para fazer uma ação conjunta. Precisamos conscientizar as pessoas que elas precisam deixar o lixo de forma correta às segundas, quartas e sextas-feiras para as equipes da coleta domiciliar”, afirma o subprefeito da Região Cristal, Maurício Melo. O agente da Vigilância Ambiental de Porto Alegre, Luis Fernando Lopes, explica que as reclamações foram feitas há cerca de dez dias, e o local em questão ainda está sendo limpo.

“A partir da denúncia, entramos em contato com a subprefeitura para encontrarmos uma forma de realizar esta ação. Então, montamos ela junto com os órgãos envolvidos para conscientizarmos a população que o lixo precisa ser largado nos locais corretos”, conta. O secretário-adjunto do Demhab, Luky Vieira, diz que a ação mobiliza quase todas as secretarias do governo. “Estamos fazendo um trabalho educativo, e ao mesmo tempo preventivo. Sabemos que há casos bem graves da dengue na cidade. Esta ação tende a se estender”, comenta.

A aposentada Lourdes de Oliveira, 83 anos, moradora da comunidade, sabe da importância de cuidar dos recipientes para evitar água parada, potencial vetor do inseto transmissor. Durante a ação, os agentes encontraram larvas dentro de um balde em cima de um muro que divide a residência dela com o de uma vizinha. “Com certeza é muito bom para a saúde de todos, cuidar para que o mosquito não apareça”, disse.

O secretário da SEMGOP de São Luís, Pavão Filho, elogiou a iniciativa da capital gaúcha, bem como ações relacionadas à comunidade. Ele esteve acompanhado do Coordenador de Ações Comunitárias da secretaria, Jota Melo. “Porto Alegre é pioneira na implantação deste modelo da participação popular na administração pública, a qual estamos resgatando em nossa cidade. Temos que trazer a experiência que temos e aprender com a que existe aqui. É uma integração muito boa”, salientou Pavão.

A dengue segue preocupando em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Conforme o boletim epidemiológico da SMS, entre 2 de janeiro e 14 de maio deste ano houve 2.008 confirmações de casos da doença, contra 70 no mesmo período do ano passado. Os autóctones, contraídos dentro do município, são 1.918, contra 57 em 2021. Uma pessoa morreu vítima da doença na Capital neste ano, e em 2021 não houve mortes. No Estado, 35 pessoas morreram, mais do que o triplo do observado em 2021, quando houve 11 óbitos. Igrejinha lidera a triste estatística, com seis mortes.