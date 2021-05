Segunda-feira começa com frio e nevoeiro no RS

publicidade

O sol até aparece no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, mas mais uma vez deve haver formação de nevoeiro e neblina entre a madrugada e o amanhecer. O tempo deve ficar mais fechado no Centro e Leste do Estado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, essa cerração que começa a se formar cedo só se dissipa no fim do dia em alguns lugares. O amanhecer também é gelado, e as mínimas seguem baixas, com geada localiada em áreas de maior altitude. Conforme o sol aparece, a temperatura se eleva.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital é de 12°C, e a máxima fica na casa dos 21°C.

Mínimas e máximas no RS

Vacaria 6°C / 17°C

Erechim 10°C / 22°C

Santa Cruz 12°C / 21°C

Santa Rosa 10°C / 25°C

Cruz Alta 12°C / 23°C

Uruguaiana 11°C / 23°C