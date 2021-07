Semana deve ser de muito frio no RS

publicidade

O sol predomina no Rio Grande do Sul, mas isso não ameniza a semana gelada que começa. O vento até dá trégua, mas a segunda-feira pode ter mínimas negativas em diversos pontos do Estado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, as temperaturas serão baixas a semana toda, com a situação se agravando às noites. A segunda começa com geada no Oeste, Norte e Noroeste. À noite, as temperaturas voltam a cair.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital é de 6°C, e a máxima fica na casa dos 14°C.

Mínimas e máximas no RS

Vacaria -3°C / 11°C

São Miguel -1°C / 14°C

Erechim 0°C / 13°C

Caxias do Sul 1°C / 14°C

Alegrete 2°C / 14°C

Bagé 3°C / 13°C