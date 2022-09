Seminário Nacional de Trânsito discute desafios da mobilidade em Porto Alegre

publicidade

Discussões sobre a mobilidade urbana foram o principal tema do 5º Seminário Nacional de Trânsito, realizado nesta sexta-feira, no Espaço Cubo da Ordem dos Advogados do Brasil RS (OAB/RS), no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. O encontro, promovido pelo Núcleo Interdisciplinar de Trânsito (Nuitran) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), com apoio da Escola Superior de Advocacia (ESA) da Ordem, reuniu diversos especialistas e autoridades no assunto.

O diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Paulo Ramires, observa que o evento é importante para alinhar ideias e poder dialogar com a população. “Cada motorista, pedestre e usuário do nosso trânsito precisa ter responsabilidade com a segurança viária. Então este seminário é importante para ouvirmos os anseios da sociedade e entendermos no que precisamos de uma maior conscientização”, afirma.

Já o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul (PRF/RS), Robson Souza, salientou que a busca por um trânsito mais seguro é o principal norte do seminário. “Isto tem uma relevância muito importante neste momento, para trazer diferentes pontos de vista dos vários órgãos que trabalham com o trânsito no dia a dia. Também estamos discutindo bastante a respeito da educação da população e a fiscalização voltada a evitar acidentes, mortes e agressões em nossas vias”, comentou.

A coordenadora geral de Planejamento, Gestão e Controle da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Marcela Laiz, representou o governo federal no encontro. De acordo com ela, recentemente foi revisado o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), documento que traz as diretrizes para atingir os objetivos de uma circulação mais segura. “Agora, estamos em uma fase de executar o plano, que tem ações nas esferas federal, estadual e municipal. Todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito conseguem se enxergar no plano, fazer sua parte e contribuir para esta redução”, disse.

O evento, que fez parte da programação da Semana Nacional do Trânsito da Prefeitura de Porto Alegre, coincidiu com o aniversário de 25 anos da promulgação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), assim como o Dia Nacional do Agente de Trânsito, ambos celebrados nesta sexta-feira. “São profissionais que estão no dia a dia trabalhando em nossa cidade, para que consigamos ter segurança na circulação, bem como reforçar a conscientização dos condutores”, comentou Ramires.