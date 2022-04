Serra de SC tem geada e temperaturas abaixo de zero na Sexta-Feira Santa

publicidade

Os moradores da Serra Catarinense tiveram que enfrentar uma madrugada bastante fria nesta Sexta-Feira Santa, que causou geada em diferentes municípios na região do estado vizinho do Rio Grande do Sul. Segundo o registro da rede de Estações Keiser, a menor temperatura foi na cidade de Bom Jardim da Serra, que atingiu a marca de -3.6°C.

Já em São Joaquim, onde a temperatura chegou a registrar -2,4º, o Vale do Caminhos da Neve amanheceu recoberto por uma fina camada de gelo. Isso fez com que moradores e turistas aproveitassem para fotografar o momento. Urupema e Urubici também tiveram temperaturas abaixo de zero, com um friozão de -1,6º e -1,3, respectivamente.

Confira as mínimas negativas registradas pela rede de Estações Keiser e Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri):

Bom Jardim da Serra: -3.6°C

São Joaquim: -2.4°C

Urupem: -1.6°C

Vargem Bonita: -1.6°C

Urubici: -1.3°C

Água Doce: -0.3°C

