SES distribuirá cerca de 500 mil doses de vacina contra a Covid-19 na próxima semana

publicidade

A Secretaria da Saúde (SES) distribuirá aos municípios gaúchos, nesta segunda-feira, 189.960 vacinas contra a Covid-19 da Pfizer e Coronavac destinadas ao público infantil e, na terça-feira, 303.250 vacinas AstraZeneca para dose de reforço da população com 18 anos ou mais. As vacinas do público infantil poderão todas ser utilizadas para primeira dose.

A decisão foi tomada durante reunião da SES com representação dos municípios, por meio do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS), nesta sexta-feira. Conforme a pasta, todos os municípios receberão doses da Pfizer pediátrica, que podem ser administradas em crianças de 5 a 11 anos e imunodeprimidas.

As vacinas da Coronavac, que podem ser aplicadas em crianças de 6 a 11 anos sem doença imunosupressora, serão distribuídas de forma a equalizar os estoques dos 497 municípios gaúchos, de forma que todos terão recebido, no mínimo, 75% do quantitativo suficiente para toda a faixa etária. Já as doses para reforço da AstraZeneca serão distribuídas conforme demanda de cada município, levando em consideração a data de validade em 31 de março.

O Rio Grande do Sul ainda recebeu 323.500 doses de vacinas da fabricante Janssen. Elas ficarão reservadas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) para distribuição posterior.

Veja Também