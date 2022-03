Sessão especial na Câmara homenageia 250 anos de Porto Alegre

publicidade

A Câmara Municipal sediou, nesta quarta-feira, uma sessão especial para celebrar os 250 anos de Porto Alegre. A cerimônia, no Plenário Otávio Rocha, foi repleta de homenagens e felicitações por parte dos vereadores em relação à passagem do aniversário da Capital, comemorado no último sábado. O prefeito Sebastião Melo, o vice Ricardo Gomes e grande parte do secretariado municipal esteve presente no evento, além de outros convidados.

Durante a sessão, uma placa comemorativa, com os nomes de todos os vereadores da atual legislatura, foi entregue pela Câmara ao prefeito em celebração ao aniversário da cidade. “Me sinto abençoado e agraciado em estar neste momento tão especial, que é a celebração dos 250 anos de Porto Alegre. Todos os partidos participaram desta construção de alguma maneira. Precisamos de mais respeito, mais abraços, mais felicidade no rosto e no coração”, disse o presidente do Legislativo, Idenir Cecchim (MDB).

Melo, vereador entre 2001 e 2013, classificou o aniversário do município como um “marco histórico”. “Temos muitos desafios propostos no combate à pobreza, transporte urbano, e tantos outros que estão dispostos para nós. A gestão tem procurado entregar uma cidade melhor, uma vida melhor, e viemos hoje aqui agradecer esta parceria com a Câmara e este gesto dela para com a cidade”, salientou ele. Na tribuna, em seguida, classificou Porto Alegre como uma “cidade acolhedora”. “Quero agradecer enormemente aqui a proposição da Mesa Diretora. Fiz questão de que todo o governo pudesse estar aqui”, salientou.

O secretário Extraordinário para os 250 Anos, Rogério Beidacki, elogiou o que classificou de envolvimento da sociedade em relação à programação promovida pela Administração. “Esta homenagem é muito bem-vinda, porque aqui estão os representantes de todos os cantos da cidade, reverenciando os 250 anos de Porto Alegre. É uma alegria imensa para nós, acho que conseguimos desenvolver um belo trabalho, entregando eventos que ficarão para a memória dos porto-alegrenses”, comentou Beidacki.

Assim como falaram os vereadores da base do governo, houve também falas de parlamentares da oposição em relação aos desafios a serem superados no município. “Esta é uma cidade maravilhosa. E temos uma missão que precisa ser cumprida, que é trazer o pleno emprego pra Porto Alegre. Viva o Executivo, o Legislativo, e toda a classe política que luta para melhorar todos os dias a nossa cidade”, disse Jonas Reis (PT).