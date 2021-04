Sexta-Feira Santa terá predomínio de sol no RS

publicidade

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta Sexta-Feira Santa, mas o tempo não vai estar firme em todo o Estado. Assim como vem ocorrendo desde terça, nuvens vão avançar do mar para o continente pela circulação de um ciclone. As nuvens trazem em pontos isolados do Sul e do Leste do Estado chuva passageira, conforme a MetSul Meteorologia.

No Oeste, no Noroeste e no Norte gaúcho tempo muito aberto com amplos períodos de céu claro. O dia começará novamente muito ameno e com frio em locais de maior altitude e baixadas da Metade Norte. A tarde, por sua vez, terá temperatura muito agradável.

Porto Alegre segue com um dia parecido com os desta semana, com clima ameno alternando pancadas esparsas e momentos de sol. A máxima na Capital fica em 25°C.

Mínimas e máximas pelo RS

Porto Alegre 16°C / 25°C

Capão 16°C / 25°C

Caxias 9°C / 23°C

Santa Rosa 9°C / 29°C

Passo Fundo 10°C / 26°C

Santa Cruz do Sul 14°C / 27°C

Livramento 12°C / 26°C

Pelotas 14°C / 25°C