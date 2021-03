Sexta-feira será de sol no RS

publicidade

A sexta-feira será de sol com amplos períodos de céu claro na maioria das regiões no Estado. O centro de alta pressão que age mantém o tempo firme e seco. Em algumas áreas, nebulosidade pode ser maior.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o amanhecer deve ser ameno, com chance de formação de neblina. Na Serra, faz frio pela manhã. Ao longo da tarde, temperaturas sobem, e a tarde será de calor acentuado, especialmente no Oeste e Noroeste.

Em Porto Alegre, sol predomina. A mínima deve ser de 17°C, e a máxima fica na casa dos 31°C.

Mínimas e máximas no RS

Erechim 12°C / 28°C

Passo Fundo 11°C / 28°C

Caxias do Sul 11°C / 27°C

Torres 17°C / 28°C

Bagé 13°C / 31°C

Uruguaiana 18°C / 33°C