Site da Rodoviária de Porto Alegre se moderniza e internautas brincam com "fim de legado"

Quem abriu o site da Rodoviária de Porto Alegre na tarde desta quinta-feira presenciou um fato "histórico". Alvo de brincadeiras na internet, o domínio modernizou seu layout após 23 anos e apresentou uma nova faceta para quem deseja adquirir uma passagem na Capital.

Assim como a manutenção do padrão antigo era motivo para zoação nas redes sociais, a alteração também viralizou. "Porto Alegre perdeu um pedaço de sua história", brincou um internauta. "Fim de uma era", pontuou outro.

O diretor da Veppo, Giovanni Luigi, revelou que o processo para modernizar estava em andamento desde 2020. O site era o mesmo desde 1999. No entanto, com a pandemia, o avanço precisou ser freado. "A pandemia trancou esse processo que entrou em vigor hoje". contou. Luigi também explicou que a empresa avançou na compreensão sobre a necessidade de ajustar a imagem do site. "Sempre tivemos um entendimento que a pessoa entra no site na rodoviária para saber os horários, destinos e facilidade. Aos poucos, também se via que existia uma importância de alterar a foto, mudar algumas coisas de local".

Apesar das brincadeiras pelo layout do site, a Rodoviária de Porto Alegre viveu uma trajetória de pioneirismo, garantiu o diretor da Veppo. "Nós fomos pioneiros em muita coisa. Primeira rodoviária do Brasil, primeira a vender passagem no computador em 1980, depois fomos as primeiras a colocar postos de venda fora da rodoviária, a colocar o site, o aplicativo". O site ainda deve receber novas atualizações, que visam ilustrar os espaços disponíveis na Rodoviária de Porto Alegre através de vídeos e fotos.