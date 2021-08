Sobe para 156 número de infectados em surto de Covid-19 no Conceição, em Porto Alegre

publicidade

Com mais um caso confirmado de coronavírus nesta segunda-feira pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição, chega a 156 o número de pessoas infectadas em decorrência do surto de Covid-19. Um médico do hospital apresentou diagnóstico positivo para a doença, elevando para 65 o total de profissionais de saúde contaminados pelo vírus. Sem registro de novos casos entre os pacientes, o número de infectados pela Covid-19 permanece em 91.

O último óbito informado pelo hospital ocorreu no domingo, aumentando para 18 pacientes que perderam a vida em função do surto.

Entre os pacientes, 31 estavam hospitalizados em enfermarias, 12 seguiam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 30 receberam alta hospitalar. Do total de infectados pela Covid-19, 57 (62,6%) tinham concluído o esquema vacinal. Quase metade dos funcionários da instituição que contraíram o vírus - 28 casos confirmados - seguiam em isolamento domiciliar. Apenas um profissional de saúde estava hospitalizado. Até esta segunda-feira, entre os contaminados estão: 22 técnicos em enfermagem, 13 técnicos de higienização, 10 médicos, 5 estagiários, 5 fisioterapeutas e 3 enfermeiros.

No Hospital Vila Nova, o surto de Covid-19 é considerado controlado nas duas áreas em que foi detectado: nas unidades 1 e 6. Conforme a assessoria da instituição, quatro pacientes diagnosticados com a doença na unidade 6 permanecem internadas. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) informa que o surto já foi controlado desde o fim da semana passada.