Sobe para nove o número de mortos em desabamento de galpão na Grande São Paulo

publicidade

A queda de uma laje em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, na manhã desta terça-feira, deixou ao menos nove mortos, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, as vítimas estavam soterradas, e outras 31 pessoas foram resgatadas com vida.

O desabamento da estrutura ocorreu em uma empresa de contêineres na estrada Ferreira Guedes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 8h55. "A laje sucumbiu, havia pessoas em cima e embaixo [da estrutura]. Nós trabalhamos com a hipótese de pessoas presas nesses escombros e eventualmente desaparecidas. A maior dificuldade é chegar ao número exato de pessoas para delimitar os trabalhos e as regiões, para não trabalharmos às cegas", afirmou o capitão dos Bombeiros, André Elias, à Record News.

O Corpo e Bombeiros de SP atende desde às 08h55 a um desaba/o na região de Itapecerica da Serra. Contamos com Equipes de vários Órgãos de Apoio: GRAU, SAMU, Polícia Militar, Defesa Civil, Comando de Aviação, dentre outros. Em atendimento. 20 vtrs do CB, efetivo de 79 homens. pic.twitter.com/7tW1WOCZjd — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 20, 2022

São 79 homens em 20 viaturas que atendem à ocorrência. Os helicópteros Águias 18 e 22 do Grupamento Aéreo da Polícia Militar também estão no local. A Defesa Civil, a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestam apoio.

Entre os feridos estavam os candidatos a deputado estadual Jones Donizette (Solidariedade) e a candidata a deputada federal Ely Santos (Republicanos), que não correm risco de vida. Ambos teriam sido convidados para conhecer a empresa Multitainer na manhã desta terça. No momento em que se despediam dos trabalhadores, parte da estrutura de concreto se rompeu. Segundo nota divulgada nas redes sociais, os dois foram resgatados com vida e quatro integrantes da equipe foram levados a um dos hospitais.

Veja Também