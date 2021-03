Sol aparece, mas nebulosidade aumenta nesta terça no Rio Grande do Sul

publicidade

O sol chega a aparecer entre nuvens, nesta terça-feira, no Rio Grande do Sul, entretanto, a nebulosidade aumenta, especialmente na região Leste do Estado. Segundo a MetSul Meteorologia, a influência de um centro de baixa pressão, que se forma nas costas do território gaúcho e de Santa Catarina, traz possível instabilidade à Metade Leste. Há momentos de chuva passageira e localizada pela manhã.



A temperatura deve subir menos e será agradável na parte Leste do Estado. No entanto, na Metade Oeste, o tempo segue aberto e seco, e tarde volta a ser de calor. Em Porto Alegre, a terça-feira deve ter sol e possibilidade de chuva. As marcas ficam entre 20°C e 27°C.



Mínimas e Máximas

Capão da Canoa 20°C | 25°C

Caxias do Sul 16°C | 23°C

Erechim 16°C | 27°C

Bagé 16°C | 29°C

Alegrete 18°C | 30°C

Uruguaiana 20°C | 32°C