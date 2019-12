Sol e calor permanecem no RS nesta quinta-feira

publicidade

O sol predomina mais uma vez no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. No decorrer do dia, principalmente no período da tarde, algumas nuvens devem aparecer no Estado. Chuva isolada também não está descartada pela MetSul Meteorologia, principalmente na região Metade Oeste.

Já o calor intenso atinge todo o Estado nesta quinta-feira. A maioria das cidades registram temperatura amena nas primeiras horas do dia, que gradativamente atinge os 30ºC na maioria das regiões. As temperaturas mais amenas devem ser registradas no Litoral gaúcho. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 17ºC e a máxima de 33ºC.

O contraste do ar mais frio na Costa com o aquecimento continental intensifica o vento do quadrante Leste entre o período da tarde a noite. Assim, deve ocorrer rajadas de vento na região Leste do Estado.

Mínimas e máximas

Torres 18ºC / 26ºC

Caxias do Sul 14ºC / 28ºC

Ausentes 10ºC / 26ºC

Erechim 16ºC / 29ºC

Santa Rosa 17ºC / 34ºC

São Miguel das Missões 17ºC / 32ºC

Santiago 18ºC / 32ºC

Uurguaiana 18ºC / 34ºC

Pelotas 17ºC / 31ºC

Chuí 18ºC / 30ºC