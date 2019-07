Sol predomina e temperaturas passam dos 20°C nesta quinta-feira

publicidade

O sol predomina em todo o Estado nesta quinta-feira, e temperatura deve ser agradável ao longo de todo o dia. A tendência dos últimos dias, com amanhecer gelado, deve se repetir. No entanto, a tarde deve ser amena em todo o Rio Grande do Sul.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a primeira metade do dia terá registro de nuvens baixas, com nevoeiro em alguns pontos da Grande Porto Alegre, com cerração densa em determinados locais. Nuvens altas do Uruguai e da Argentina tornam as mínimas mais baixas no Oeste e no Sul do Estado.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. Mínima será de 9°C, e máxima fica na casa dos 22°C.

Mínimas e máximas no RS

Capão da Canoa 11°C / 21°C

Santa Cruz do Sul 8°C / 23°C

Passo Fundo 6°C / 21°C

Alegrete 8°C / 21°C

Rio Grande 10°C / 20°C

Caxias do Sul 5°C / 21°C