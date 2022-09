Sol predomina em sexta-feira agradável no RS

publicidade

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, em um dia que pormete ser bonito e agradável. Nuvens esparsas ainda são esperadas em diversas regiões, mas sem o período de maior nebulosidade desta sexta-feira.

De acordo com a MetSul Meteorologia, apenas em áreas do Litoral Norte pode haver chuva isolada. O dia até começa frio, mas rapidamente aquece pela manhã, e a tarde deve ter máximas agradáveis, com máximas mais elevadas na comparação com a quinta-feira.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital deve ser de 13°C, e a máxima deve chegar aos 22°C.

Mínimas e máximas no RS

Erechim 10°C / 21°C

Santa Cruz 12°C / 23°C

Santa Maria 11°C / 23°C

Bagé 9°C / 22°C

Torres 13°C / 20°C

Caxias do Sul 9°C / 21°C