Sol predomina em todo o RS nesta quarta-feira

O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, e aparece em quase todas as áreas do Estado. O território gaúcho segue sob influência de uma área de alta pressão, o que garante o tempo firme.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a exceção é a região de Uruguaiana. Há chance de chuva isolada. A quarta-feira começa gelada, com chances de geada em áreas de maior altitude. A tarde deve ter temperaturas agradáveis.

Em Porto Alegre, sol predomina. A mínima na Capital é de 9°C, e a máxima fica na casa dos 22°C.

Mínimas e máximas no RS

Capão da Canoa 11°C / 21°C

Santa Maria 10°C / 22°C

Vacaria 4°C / 17°C

Erechim 7°C / 21°C

Caxias do Sul 7°C / 20°C

Uruguaiana 13°C / 23°C