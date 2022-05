South Summit pretende deixar legados a Porto Alegre

publicidade

Começa na próxima quarta-feira em Porto Alegre o South Summit, evento internacional de tecnologia e inovação que deve movimentar 20 mil pessoas entre painelistas, empresários, investidores e público em geral, envolvendo startups de 76 países. Com acesso pelo Cais Embarcadero, três armazéns do Cais do Porto servirão de cenário para troca de conhecimento e realização de negócios em um espaço de 12 mil metros quadrados. Além disso, o evento vai conectar a cidade com o Guaíba. “A escolha do cais vai muito do simbolismo que ele tem para o Estado e para a cidade. Vivemos um momento especial da relação da população com a orla. É um espaço que a população sonha em utilizar e conecta as pessoas ainda mais com o Guaíba”, explica o diretor-geral do evento, Thiago Ribeiro.



A expectativa é que boa parte de uma carteira de negócios estimada em mais de US$ 60 bilhões seja investida em novas ideias e startups na feira em três dias, até sexta-feira, na primeira edição realizada fora de Madrid, na Espanha. “Conseguimos reunir 89 fundos de investimento com uma carteira de US$ 62 bilhões para serem investidos na América Latina. O foco é fazer a conexão entre empresas, startups e fundos”, explica Ribeiro, descrevendo a South Summit como o maior evento de fundos do país.

O diretor-geral afirma que nunca tinha visto tamanha “sinergia” entre todos os setores que auxiliam na concepção de um evento deste porte. “Esperamos deixar esse sentimento de pertencimento que construímos com o evento, que envolveu todos os seguimentos da sociedade. É um grande aprendizado”, diz. Além disso, ele acredita que a feira deixará legados à Capital, iniciando pelo espaço utilizado. “Quem visitar os armazéns vai ficar muito surpreso e impactado com o que está sendo feito aqui. Fizemos uma intervenção em três conjuntos de armazéns que ficam para a cidade após o evento. Mas fica também o legado econômico, o impacto social, de conhecimento e conteúdo”, frisa.

Evento “abraça” a Capital

Para os organizadores e para a Prefeitura de Porto Alegre, o evento não se restringe ao cais. Através do Night Summit, haverá benefícios especiais para participantes no Quarto Distrito, Cidade Baixa e Moinhos de Vento, por exemplo, oportunizando principalmente aos turistas a vivência da noite porto-alegrense. “O evento abraça a cidade”, diz Ribeiro. Duas linhas turismo operam durante o South Summit, além de visitas guiadas ao Mercado Público. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) promoveu um seminário em março para chamar a atenção e preparar os operadores de turismo receptivo para o evento, além de material promocional da cidade.

“Porto Alegre se preparou com muita intensidade para receber o South Summit, que chega para consolidar a vocação à inovação da nossa Capital. Será um encontro que deixará legado de desenvolvimento e geração de oportunidades concretas para negócios, empregos e investimentos, pois coloca nossa cidade no mapa mundial”, afirma o prefeito Sebastião Melo.

Atrações confirmadas

Entre os palestrantes confirmados estão Guilherme Benchimol, fundador da XP Inc; Christopher Gavigan, co-fundador e CEO da The Honest Company; Andre Street, fundador da Stone; Daniel Izzo, CEO da VOX Capital; Marina Barbosa da Silva, CEO of Movimento Black Money; e Celso Athayde, fundador da CUFA. Serão cinco palcos simultâneos, sendo o principal o Arena Stage.



Cinquenta startups foram selecionadas entre mil inscritas como finalistas de uma competição que ocorre ao longo do evento. Além de empresas embrionárias brasileiras, outras da Espanha, Índia, Nigéria, Turquia, Reino Unido, Argentina e Colômbia também buscaram essa qualificação. O Rio Grande do Sul conta com mais de mil startups e 15 parques tecnológicos, sendo que Porto Alegre conta com polos como o Instituto Caldeira, fundado por 39 grandes empresas da região e o Tecnopuc.

Turismo de negócios

Conforme a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o evento fomenta o turismo de negócios. A entidade vê Porto Alegre se estabelecendo como um polo mais turístico, valorizando seus pontos de destaque, com ambiente agradável e povo hospitaleiro. Já o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) espera ter um aumento de, pelo menos, 40% nas reservas de hotéis nesta semana. Alguns deles já estão praticamente lotados. A taxa de ocupação hoteleira deve chegar a 90%.