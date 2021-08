Spaan comemora 90 anos de fundação com drive-trhu solidário

publicidade

A Sociedade Porto-alegrense de Auxílio aos Necessitados (Spaan) realizou nesta sexta-feira um drive-thru solidário como parte das comemorações dos 90 anos de fundação. A instituição que atende 120 idosos - 80% mulheres - completa nove décadas de atividades neste sábado, dia 21 de agosto. Na portaria, localizada na rua Frederico Etzberger, 635, no bairro Nonoai, os funcionários realizaram a arrecadação de leite, fraldas, roupas (masculinas e e femininas) e doações em dinheiro.

O drive-thru será realizado novamente neste sábado das 9h às 18h. Os itens podem ser deixados em uma tenda instalada na portaria. A ideia é evitar a circulação de pessoas no interior da casa em função da pandemia da Covid-19. Todos os participantes deverão usar máscaras e as doações recebidas serão prontamente higienizadas. As primeiras 150 pessoas que passarem pelo ponto de coleta receberão, como forma de agradecimento, um vaso de flor produzido nas oficinas de jardinagem com os idosos.

O presidente da Spaan, Gildásio Oliveira, disse que após a pandemia a ideia é receber o público para visitação na instituição. "A gente precisa das doações e a comunidade tem sido muito solidária conosco", destacou.

Oliveira pediu principalmente a doação de fraldas descartáveis por que são usadas uma media de 500 por dia e leite integral. A Spaan é uma instituição de longa permanência de idosos fundada em 21 agosto de 1931 e dirigida por integrantes dos Rotarys Clubes de Porto Alegre.

Segundo Oliveira, a instituição realiza um trabalho dedicado a proporcionar uma velhice digna, com conforto, atenção integral em assistência social e saúde, promovendo qualidade de vida e bem-estar aos seus moradores que, antes da Spaan, se encontravam em situação de vulnerabilidade social.

"A estrutura da Spaan só é possível, principalmente, através de colaboração da comunidade, empresas parceiras e grupos de serviços voluntários", ressaltou.

Conforme o presidente da Spaan, o drive-thru solidário teve o objetivo de arrecadar itens essenciais para o cuidado diário com os idosos, como fraldas geriátricas e leite, além de peças de vestuário, que abastecem os feirões organizados pela administração da casa, nos quais são arrecadados valores essenciais para a manutenção da instituição.

Segundo Oliveira, além de convênio um convênio com a prefeitura de Porto Alegre, e a colaboração da comunidade, empresas e parceiros, a Spaan tem capacidade de manter as suas atividades de forma integral e com excelência. A estrutura tem capacidade para acolher cerca até 150 idosos e o ingresso é feito através do núcleo de acolhimento da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc).

A casa em uma área de quatro mil metros quadrados conta com 45 quartos, divididos por alas, onde os idosos ficam instalados. São dois refeitórios, gabinetes para atendimento médico, social, odontológico e psicológico, sala de fisioterapia, salão de festas, sala de jogos, capela ecumênica, salão de beleza e um amplo espaço externo, onde os idosos podem lidar com a rotina de horta e jardinagem.

Médico, enfermeiras, técnicos em enfermagem, psicóloga, fisioterapeutas, nutricionista, assistentes sociais, cozinheiros, estoquistas, auxiliares de limpeza, cuidadores, estagiários e tantos outros profissionais são os responsáveis por integrar a equipe de funcionários que trabalham no atendimento aos moradores da Spaan.

Veja Também