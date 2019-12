Tarde será de muito calor em todo o RS nesta terça-feira

publicidade

Uma massa de ar quente encobre o Rio Grande do Sul e, com isso, o dia mais uma vez deve ser quente no Estado nesta terça-feira. Faz muito calor em Porto Alegre e na maior parte do Interior do Rio Grande do Sul. O sol predomina ao longo do dia, com momentos de céu claro. À tarde, nuvens esparsas podem tornar o dia encoberto.

De acordo com a MetSul Meteorologia, não está afastada a chance de chuva, especialmente na metade Norte do Estado. No entanto, caso aconteça, a precipitação estará restrita a poucas localidades. Além de quente, a tarde será de baixa umidade.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. Na Capital, a mínima deve ser de 18°C, e a máxima chega aos 36°C.

Mínimas e máximas no RS

Santa Rosa 19°C / 36°C

Uruguaiana 20°C / 36°C

Pelotas 19°C / 36°C

Caxias do Sul 15°C / 31°C

Erechim 17°C / 31°C

Santa Maria 20°C / 36°C