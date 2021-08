publicidade

Após dias de chuva e instabilidade predominando, o tempo começa a abrir no RS a partir desta quinta-feira. A madrugada ainda deve ter nuvens e garoa, mas pela manhã o tempo abre com sol no Oeste e Sul.

De acordo com a MetSul Meteorologia, à tarde, o sol predomina na maioria das regiões. Há chance de chuva fraca e isolada nas regiões Nordeste, Metropolitana e Serra. À noite, tempo firma em quase todo o Estado, e o frio ingressa.

Em Porto Alegre, há risco de chuva, mas o sol aparece. A mínima na Capital é de 12°C, e a máxima não ultrapassa os 16°C.

Mínimas e máximas no RS

Santa Rosa 13°C / 21°C

Cruz Alta 12°C / 19°C

Erechim 11°C / 16°C

Caxias do Sul 10°C / 15°C

Vacaria 8°C / 15°C