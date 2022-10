Tempo segue instável no RS nesta terça-feira

publicidade

O tempo vai seguir instável no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Muitas nuvens são previstas, e chove na maior parte das regiões gaúchas. A instabilidade atua principalmente no Norte, Nordeste, Leste e no Sul do Estado, com chuva e garoa. Segundo a MetSul, há risco de pancadas localmente fortes.

Chove com maiores volumes em pontos ao Norte, perto da divisa com Santa Catarina. No Oeste, apesar de nuvens, o sol aparece e não chove. Nas demais áreas, onde o tempo estará instável, apesar da abundante nebulosidade, ocorre aberturas de sol em alguns momentos.

O vento sopra moderado e o dia será de temperatura amena. Em Porto Alegre, a mínima é de 14ºC, e a máxima chega aos 21ºC.

Mínimas e máximas no RS nesta terça

Erechim 14°C / 18°C

Vacaria 11ºC / 16°C

Caxias do Sul 12°C / 17ºC

Torres 14ºC / 19°C

Uruguaiana 11ºC / 22ºC