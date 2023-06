Temporal da madrugada provoca queda de árvores em Porto Alegre

publicidade

Três árvores caíram em Porto Alegre durante o temporal da madrugada deste domingo (11), de acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). A ocorrência mais significativa foi na rua Fernandes Vieira, bairro Bom Fim, em frente ao supermercado Zaffari, em que um vegetal caiu sobre a via. Até o fim da manhã deste domingo, o trânsito permanecia completamente bloqueado na quadra entre as ruas Henrique Dias e Vasco da Gama. Uma equipe do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) foi acionada, já que a queda da árvore causou também o rompimento da rede de água abaixo dela.

A síndica do edifício em frente ao local da queda, Guilhermina Weyne, disse que entrou em contato com a CEEE Grupo Equatorial às 7h, mas a ocorrência foi mais cedo, entre 1h30 e 2h. "Fiquei com medo de que atingisse o edifício", afirmou ela. Outro morador, que não quis se identificar, disse que temeu que o prédio fosse cair, dado o volume do estrondo. Eles afirmaram ainda que a EPTC chegou ao local às 8h.

"De madrugada, carros chegaram a frear em cima da árvore. Não havia ninguém para atender", contou a síndica, cujo edifício ficou sem luz, ao contrário do supermercado e outros prédios próximos, que tinham geradores. As outras quedas de árvores foram na rua Octávio de Souza, na altura do número 1045, bairro Teresópolis, e na avenida Tramandaí, próximo ao 851, bairro Ipanema. Em ambos os casos, porém, as vias não chegaram a ficar totalmente bloqueadas, conforme a EPTC, que acrescentou não ter havido pontos de alagamento em Porto Alegre.