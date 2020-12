Tenda de triagem da Covid-19 é atingida pelo temporal e Hospital Vila Nova altera atendimento

publicidade

O temporal que atingiu Porto Alegre na tarde de domingo causou estragos na tenda de triagem do hospital Vila Nova, na zona Sul de Porto Alegre. Em função disso, os atendimentos dos pacientes Covid-19 tiveram que ser transferidos para um espaço reservado na emergência da instituição de saúde. A previsão da administração do hospital é que o atendimento na tenda seja retomado em 48 horas.

Na manhã desta segunda-feira, o movimento de pacientes foi intenso no local. O ponto positivo é que adultos e crianças estavam utilizando máscaras. Funcionários do hospital informaram que muita gente que faz questionamentos sobre sintomas e transmissão. Por conta disso, a instituição de saúde decidiu reorganizar a rotina de atendimento ao público na estrutura, que será das 22h até às 7h, de segunda a sexta-feira, e das 19h às 7h, aos sábados, domingos e feriados. O hospital decidiu que será feito somente o atendimento aos pacientes com risco de morte.

Os demais serão acolhidos e aguardarão atendimento que reinicia às 7h. A mudança ocorreu em função da dificuldade de substituição dos profissionais afastados. Com o aumento dos casos de contaminação e mortes por conta da Covid-19 que já passam de mais de 180 mil no país, cresceu a busca por informações por parte da população nas tendas de triagem montadas em hospitais e nas unidades básicas de saúde de Porto Alegre. O serviço do hospital Vila Nova que funciona desde o dia 30 de março já atendeu 16.836 pessoas.

Na tenda de triagem do Hospital Restinga e Extremo-Sul (HRES), já foram atendidas 521 pessoas de 1º de dezembro até o dia 11. A estrutura funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, no pátio do hospital na avenida João Antônio da Silveira, 3.700, no bairro Restinga.

O local conta com dois médicos (um pela manhã e outro à tarde), uma enfermeira, dois técnicos de enfermagem e um funcionário administrativo. A estimativa da administração do hospital é que 60 a 80 pessoas sejam atendidas por dia no local.

A estrutura no bairro Restinga entrou em funcionamento no mês de março e havia sido fechada no dia 31 de outubro. Neste período, foram mais de cinco mil pessoas foram atendidas. A reabertura da tenda atende a um pedido da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em função do aumento dos casos de coronavírus na Capital.

Na UPA Moacyr Scliar, que pertence ao Grupo Hospitalar Conceição (GHC), o Centro Atendimento Respiratório Covid-19 da UPA iniciou os atendimentos em 11 de maio. O movimento de pessoas em busca de informações sobre a Covid-19 tem sido intenso também nas estruturas localizadas no pronto atendimento da Bom Jesus, Cruzeiro do Sul e Lomba do Pinheiro.

Quem procura o serviço das tendas de triagem em Porto Alegre busca informações sobre os sintomas da Covid-19 e como ocorre a transmissão. Tanto os enfermeiros, quanto os técnicos de enfermagem dos hospitais e dos postos de saúde, alertam sobre os sintomas mais comuns, que são tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar.

Veja Também