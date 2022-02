Tendas para testagem de Covid-19 têm movimento moderado em Porto Alegre

publicidade

As tendas para testagem rápida de antígeno para diagnóstico de Covid- 19 tiveram uma procura reduzida pelo procedimento. Instaladas na unidade de saúde Tristeza, no bairro Tristeza, e na Clínica da Família Álvaro Difini, no bairro Restinga, devido à maior concentração de pessoas nesses locais, seguem recebendo pessoas sintomáticas, que apresentem pelo menos dois dos sintomas listados, como febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular ou para assintomáticos sem esquema vacinal completo e que tiveram contato com caso positivo para a doença.

Na unidade de saúde Tristeza, o movimento hoje foi tranquilo pela manhã. O espaço é amplo para evitar aglomerações e dividido por salas para cada fase do atendimento (triagem e efetivação da testagem). Parte dos pacientes aguardavam ao ar livre do lado de fora e outras estavam sentadas na parte interna. Cerca de seis profissionais trabalhavam na tenda para dar agilidade ao processo.

Além das tendas, que foram montadas para agilizar a testagem da Capital, os testes rápidos de Covid-19 estão disponíveis nas 132 unidades de saúde de Porto Alegre, no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), localizado na rua Sarmento Leite, 425, das 9h às 17h, ou na unidade móvel.

