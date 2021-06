Terça-feira será de muita nebulosidade no RS

publicidade

A grande quantidade de nuvens baixas persiste sobre o Rio Grande do Sul durante esta terça-feira. Especialmente durante a madrugada e a manhã, quando há chance de garoa.

De acordo com a MetSul Meteorologia, há chance de neblina e chuva fraca em diversos pontos do Estado. Ao longo do dia, a cobertura de nuvens diminui e o sol aparece. O dia começa frio e a tarde deve ser amenas, com máximas mais altas que na segunda-feira.

Em Porto Alegre, sol aparece, mas pode haver chuva. A mínima na Capital é de 12°C, e a máxima fica na casa dos 17°C.

Mínimas e máximas no RS

Caxias do Sul 10°C / 17°C

Vacaria 8°C / 16°C

Torres 13°C / 18°C

Santa Cruz 11°C / 18°C

Pelotas 11°C / 19°C

Erechim 12°C / 19°C