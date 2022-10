Termo de cooperação facilitará declaração de doação de órgãos no Estado

publicidade

Foi assinado na tarde desta quarta-feira, no Palácio da Justiça, o termo de cooperação que facilita e incentiva a doação de órgãos e tecidos no Rio Grande do Sul. A parceria da Secretaria da Saúde (SES) com a Procuradoria de Justiça do Estado e a Associação de Notários e Registradores do Rio Grande do Sul (Anoreg) permitirá que as pessoas registrem gratuitamente nos cartórios do Estado o seu interesse de ser um doador de órgãos e tecidos.

Essa será mais uma ferramenta de auxílio para informar a família da decisão de ser um doador de órgãos. O convênio abrangerá todas as 166 Comarcas que atuam nos 497 Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. “É muito importante esse projeto, pois 45% das famílias não autoriza a doação de órgãos do parente e a maioria é porque o ente não manifestou essa vontade em vida”, explicou a secretária Estadual da Sáude, Arita Bergmann.

O presidente da Anoreg, Joao Pedro Lamana Paiva, lembra que a assinatura do termo foi um trabalho de mais de 12 anos e que vai ajudar no aumento das doações e transplantes e também para outros fins. “ A pessoa também pode lavrar a escritura para deixar o seu corpo para estudo científico. Nós vamos triplicar o número de doações e esse projeto vai se tornar nacional”, concluiu. “Doar é um ato de amor que pode salvar vidas” destacou o Corregedor da Justiça, desembargador Giovanni Conti.

Também são parceiros do convênio o Colégio Notarial do Brasil (Seção do RS), Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), Santa Casa de Porto Alegre e Hospital de Clínicas de Porto Alegre.