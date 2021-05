Terremoto de magnitude 6,1 é registrado na província chinesa de Yunnan

publicidade

Um terremoto de magnitude 6,1 abalou a província de Yunnan, no sudeste da China, divulgou o serviço geológico americano (USGS) nesta sexta-feira (21). O sismo foi registrado às 21h48 locais (10h48 em Brasília), perto da cidade de Dali, a uma profundidade de dez quilômetros.

Foi inicialmente registrado como um terremoto de magnitude 6,0, mas depois o USGS revisou para cima. O Centro de Redes de Terremoto da China alertou a população para que "se mantenha afastada de prédios", em mensagem publicado na plataforma Weibo, o correspondente chinês do Twitter.

Não foi informado até o momento eventuais vítimas ou danos materiais significativos. O centro de vigilância de terremotos informou que o tremor seguiu "uma série de outros menores" registrados menos de uma horas.

Yunnan é uma região particularmente vulnerável aos terremotos e registra uma atividade telúrica bastante frequente pelo choque entre as placas tectônicas da Índia e Eurásia, que compõem a enorme cordilheira do Himalaia. Em outubro de 2014, centenas de pessoas ficaram feridas e mais de 100.000 foram deslocadas depois que um terremoto de magnitudade 6,0 abalou Yunnan, muito perto das fronteiras da China com Mianmar e Laos.

Veja Também