Tesourinha tem refeições populares suspensas após princípio de incêndio

O serviço de refeições populares, que é oferecido diariamente no Ginásio Tesourinha para pessoas em situação de rua, está suspenso até a próxima semana. O motivo é a necessidade de reestruturação do refeitório, que foi atingido por um princípio de incêndio na noite dessa sexta-feira. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE) buscou uma alternativa, mas não foi possível pela especificidade do serviço.



Nesta segunda-feira, uma equipe de servidores da SMDSE e da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Brasil (Adra), instituição social que presta o serviço, estiveram no local para a limpeza e organização do espaço. “Para avaliarmos com calma os danos e podermos novamente disponibilizar o serviço com a qualidade até aqui oferecida, vamos permanecer com a atividade suspensa durante esta semana”, informa o secretário interino, Moisés Fraga Gonçalves.



Princípio de incêndio

Houve uma briga de um casal em situação de rua que invadiu o local para pernoite. A mulher ateou fogo nos colchões. As chamas se espalharam e atingiram a área montada para o refeitório e um dos containeres que servem para depósito de alimentos. O fogo foi rapidamente controlado pelos bombeiros, mas houve danos, especialmente no teto da sala.