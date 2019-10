Testemunhas relatam pânico e correria após queda de prédio no Ceará

publicidade

"Na hora foi uma explosão enorme, não sabíamos se era relativo a gás de cozinha ou outra coisa", conta a atendente Samanta Almeida, que estava a poucos metros do prédio que desabou por volta das 10h30 desta terça-feira, em Fortaleza, no Ceará. Pelo menos uma pessoa morreu em decorrência da queda do imóvel.

Pouco depois do desabamento, pessoas que estavam no estabelecimento onde Samanta trabalha saíram correndo para saber o que havia acontecido. Minutos depois, viaturas do Corpo de Bombeiros já chegavam ao local. De acordo com a atendente, o prédio destruído é antigo e não tinha nada que o destacasse na vizinhança.

Uma recepcionista de um escritório de contabilidade vizinho ao edifício disse que "tinha comentado que esse prédio é muito antigo, mas você nunca imagina [a tragédia]". A mulher ainda afirmou que o prédio "sempre tinha ter muita gente, inclusive crianças e idosos". A recepcionista relatou ainda que "só de imaginar a quantidade de famílias que estão ali embaixo desses escombros já dá tristeza".

No momento do desabamento, a testemunha afirmou que correu para trás do escritório, em pânico. Quando olhou para rua, viu que um mercadinho local também havia sido atingido pelos escombros.

As informações oficiais não apontam mais estabelecimentos atingidos. O Corpo de Bombeiros disse que há pessoas soterradas e pelo menos uma vítima já foi retirada dos escombros.