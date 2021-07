TJ-RS diz que instabilidade nos sistemas está ligada a problema no banco de dados

publicidade

A instabilidade registrada nos sistemas de informática do Tribunal de Justiça do RS (TJRS) há vários dias decorre de problema na estrutura de banco de dados. O diagnóstico do problema foi comunicado por integrantes da Direção de Tecnologia da Informação e Comunicação (DITIC), em reunião com a desembargadora Liselena Schifino Robles Ribeiro, que está no exercício da Presidência do TJRS. Segundo ela, essa impossibilidade de comunicação com o banco de dados é responsável pela indisponibilidade temporária de diversos sistemas de informática. "As empresas fornecedoras do serviço, tanto de software quanto de hardware, foram acionadas para buscar a solução do defeito com urgência", explicou.

Testes efetuados indicaram não haver falha diretamente relacionada à plataforma PexIp, utilizada para realização de videoconferências. Entrave durante o uso da ferramenta foi detectado na gravação de audiências, o que está relacionado ao banco de dados e não à PexIp. A DITIC indica como alternativa que a gravação seja efetuada pelo sistema DRS, nas salas multiuso dos Foros, cadastrando-se os processos de forma manual, enquanto perdurar a instabilidade. A análise ocorreu durante reunião entre a desembargadora e o presidente do Conselho de Informática, desembargador Alberto Delgado Neto, o presidente do Conselho de Comunicação Social, Antonio Vinicius Amaro da Silveira, o diretor-geral, Sandro Correira de Borba, o assessor especial da Presidência, Ivandre de Jesus Medeiros, o diretor da DITIC, Antonio Braz, juntamente com servidores do setor de informática.

Diante das instabilidades registradas em plataformas de informática nos últimos dias, a DITIC informa que está trabalhando para estabilizar os sistemas. Um dos motivos são falhas que vêm ocorrendo no banco de dados Oracle, impactando diretamente em especial nos chamados sistemas legados, como e-Themis e Themis 1g e 2g. Também a plataforma PEXIP, utilizada desde o início de junho, vem apresentando problemas de conexão na última semana. Ciente das dificuldades, diversos testes estão sendo realizados pela DITIC para possibilitar a identificação das causas, para solucionar o problema com a máxima brevidade. Tanto os fabricantes quanto os fornecedores foram contatados para identificarem a origem dos problemas, já que a solução não depende apenas de nossas estruturas.

Em outra nota oficial, o TJRS esclareceu que houve o cancelamento da sessão de julgamento telepresencial agendada para ontem, com processos do sistema Themis e Eproc. A suspensão dos prazos processuais também foi determinada. “A medida abrange os processos administrativos e judiciais que tramitam no Judiciário do RS, de forma física e eletrônica, nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2021, em 1º e 2º Graus. A suspensão não se aplica aos processos judiciais em trâmite no sistema e-proc para o dia 12 de julho de 2021”, explicou o TJRS. Houve ainda a suspensão dos prazos processuais por instabilidades técnicas do sistema de informática do TJRS. Com isso, o presidente da 4ª Câmara Criminal do TJRS, desembargador Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, determinou o cancelamento da sessão telepresencial marcada para esta quinta-feira e da sessão de julgamento virtual de 22 de julho, ambas com processos themis e eproc.