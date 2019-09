Tombamento de ônibus deixa 35 feridos em Tenente Portela

publicidade

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) confirmou no final da manhã desta quarta-feira a existência de três casos graves entre os mais de 35 feridos do tombamento de um ônibus Mercedes-Benz/Marco Polo, ocorrido no final da madrugada no município de Tenente Portela. O acidente ocorreu em torno das 4h no km 03 da ERS 163.

De acordo com o CRBM, o coletivo, de uma empresa de turismo, levava trabalhadores para um frigorífico no município catarinense de Itapiranga, sendo que o início da viagem ocorreu em Miraguaí. Por motivos ainda não esclarecidos, o condutor perdeu o controle e o veículo tombou parcialmente na lateral direita da rodovia, em um barranco fora da pista.

As vítimas tiveram ferimentos leves, como pequenas escoriações. Elas foram socorridas pelas equipes do Samu da região ao HPS de Tenente Portela. No entanto, os casos mais graves foram de duas mulheres grávidas e um homem com fratura. O efetivo do CRBM constatou que os responsáveis pelo ônibus foram autuados pela inoperância do tacógrafo. O teste de etilômetro no motorista deu negativo.