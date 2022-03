Três pessoas morrem na colisão de carro e caminhão na BR 285, em Ijuí

publicidade

Três pessoas morreram em um acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta segunda-feira no km 458 da BR 285, em Ijuí. No trecho, a Polícia Rodoviária Federal registrou a colisão frontal envolvendo um Volkswagen Gol, emplacado em Ijuí, e um caminhão plataforma Volkswagen, com placas de Santo Ângelo.

De acordo com a PRF, os três ocupantes do automóvel morreram no local. Tratam-se de um homem, uma mulher e um idoso. Já o caminhoneiro não teve ferimentos.