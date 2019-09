Tradicionalista Antonio João Sá Siqueira morre aos 91 anos em Porto Alegre

publicidade

O tradicionalista, médico veterinário e professor universitário Antonio João Sá Siqueira morreu aos 91 anos no final da madrugada deste sábado, em Porto Alegre. Siqueira estava internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Moinhos de Vento desde a última quinta-feira. Foi realizado um procedimento de cateterismo, mas Siqueira, que tinha um quadro isquêmico, não resistiu.

Antonio João Sá de Siqueira era Professor Emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Formado em Medicina Veterinária em 1951, ele teve sua trajetória na academia relacionada ao ensino e ao desenvolvimento da Bioquímica. Foi um mestre admirado pelos alunos e docentes da instituição.

Ao lado de Paixão Côrtes, como um dos componentes do movimento “Grupo dos Oito”, Siqueira participou da criação do Departamento de Tradições Gaúchas no Colégio Júlio de Castilhos e, posteriormente, do CTG 35. Siqueira deixa um legado de amor ao Rio Grande, de preservação e de fortalecimento da cultura gaúcha.